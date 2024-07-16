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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 3 إسرائيليين بجروح طفيفة في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس

16/7/2024-|آخر تحديث: 16/7/202407:18 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 3 إسرائيليين بجروح طفيفة في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: حالة استنفار في صفوف الجيش الإسرائيلي وقوات كبيرة تمشط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذي العملية

عاجل | مصادر للجزيرة: الجيش الإسرائيلي يغلق حاجز دير شرف قرب نابلس بعد إطلاق نار أصيب فيه 3 يعتقد أنهم مستوطنون

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 3 يعتقد أنهم مستوطنون في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس

عاجل | مراسل الجزيرة: اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قلقيلية شمالي الضفة الغربية

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة