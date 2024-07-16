جيش باكستان: مقتل 8 جنود و10 مسلحين بهجوم على قاعدة عسكرية

قال الجيش الباكستاني -اليوم الثلاثاء- إن 8 جنود قُتلوا في هجوم شنّه مسلحون على قاعدة عسكرية بشمال غربي البلاد، بعد أن عبروا الحدود قادمين من أفغانستان.

وأكد الجيش الباكستاني -في بيان له- أن 10 مسلحين قُتلوا أيضا خلال الهجوم.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من عناصر الأمن في هجوم شنه مسلحون بمركبة محملة بالمتفجرات على موقع عسكري في وزيرستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وتقول الحكومة الباكستانية ومسؤولون أمنيون إن الهجمات تزايدت في الأشهر القليلة الماضية، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن كثير منها.

ويقول مسؤولون باكستانيون إن المسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية قاعدة لتنفيذ هجماتهم.

وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين باكستان وحركة طالبان الأفغانية الحاكمة التي تنفي أنها تسمح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات.