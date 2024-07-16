سلطنة عمان تكثف البحث عن طاقم ناقلة نفط منكوبة

أعلن مركز الأمن البحري العُماني، اليوم الثلاثاء، أن البحث لا يزال جاريا عن طاقم ناقلة النفط التي ترفع علم جزر القمر والتي انقلبت أمس على بعد 25 ميلا بحريا جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم.

وبحسب مركز الأمن البحري العماني يتكون طاقم الناقلة من 16 شخصا هم 13 هنديا و3 سريلانكيين.

وأوضح المركز، في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه تم تفعيل عملية "بحث وإنقاذ" بالتنسيق مع الجهات المعنية، معتبرا أن طاقم الناقلة "لا يزال في عداد المفقودين".

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت ميناء عدن باليمن، كما أوضحت أن السفينة المنكوبة ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترا وصنعت في عام 2007. وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بعد ظهر اليوم بأن السلطات العمانية أجرت عملية بحث وإنقاذ في مكان الحادث بالتنسيق مع سلطات بحرية.

ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لسلطنة عمان قرب مشاريع تعدين النفط والغاز الرئيسية في السلطنة بما في ذلك مصفاة نفط كبرى تشكل جزءا من منطقة الدقم الصناعية الشاسعة، أكبر مشروع اقتصادي في البلاد.