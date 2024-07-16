حماس: تلقينا دعوة للقاء وطني شامل بالصين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلقيها دعوة من الصين للمشاركة في لقاء وطني شامل وموسع بالعاصمة بكين، يضم مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، في حين أكدت الصين استعدادها لتيسير المصالحة بين فتح وحماس.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران قوله إن اللقاء المرتقب في الصين "وطني شامل يضم مختلف الفصائل الفلسطينية"، لافتا إلى عدم وجود "ترتيبات للقاءات ثنائية".

وجدد القيادي في حماس تأكيد حركته "استعدادها الكامل للمشاركة في هذا اللقاء الوطني وكافة اللقاءات الأخرى بروح إيجابية، سعيا لتحقيق الوحدة الوطنية"، لافتا إلى أن حركته "ستبقى الأحرص على مصالح شعبنا وتطلعاته للحرية والتحرير".

وأضاف "تعاملت الحركة بروح إيجابية ومسؤولية وطنية مع هذه الدعوة، حرصا على تحقيق وحدة وطنية تليق بشعبنا الفلسطيني وتتناسب مع تضحياته وبطولاته، خاصة في ظل معركة طوفان الأقصى".

وبخصوص ما سيتم بحثه خلال اللقاء، قال بدران "نعتقد أنه يمكن البناء على مخرجات اللقاء السابق الذي عُقد ببكين في أبريل/نيسان الماضي، ونأمل من الآخرين ألا يتراجعوا عنها"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولة، إن "الصين تستضيف لقاء يضم كافة الفصائل الفلسطينية ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الداخلي يسبقه لقاء يضم حركتي فتح وحماس".

استعداد صيني

من جهته، أكّد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، الثلاثاء، استعداد بلاده لتيسير "المصالحة بين الأطراف الفلسطينية".

وأضاف لين "تدعم الصين كل الأطراف الفلسطينية في هدف تحقيق المصالحة والوحدة عن طريق الحوار والتفاوض"، مشيرا إلى أن بكين مستعدة لتوفير الفرص لتحقيق هذا الهدف.

وكان من المفترض أن يعقد في يونيو الماضي لقاء موسع بين الفصائل الفلسطينية في الصين، إلا أن اعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحضور حال دون ذلك.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس.

وعلى مدى سنوات طويلة عُقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

وتأتي المحادثات الجديدة على وقع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 127 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.