الحوثيون يستهدفون 3 سفن وواشنطن تدمر 5 من مسيّراتهم

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) مساء أمس الاثنين استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، بصواريخ ومسيّرات وزوارق، في حين أكدت القيادة الوسطى ألأميركية تدمير 5 مسيرات فوق مناطق الحوثيين.

وفي بيان صادر عن المتحدث العسكري للجماعة، قال يحيى سريع إنه تم استهداف سفينة بنتلي 1 في البحر الأحمر، بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت سفينة "كيوس ليون" النفطية في البحر الأحمر "بزورق مسير، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

العملية الثالثة

ولفت البيان إلى أن العملية الثالثة نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت سفينة "أولفيا" وحققت هدفها بنجاح.

وأشار إلى أن "استهداف السفن لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، دون ذكر جنسية هذه الشركات".

وتعليقا على ذلك، أكدت القيادة الوسطى الأميركية أن الحوثيين شنوا عدة هجمات على الناقلة "بنتلي" ولا أنباء عن خسائر مادية أو بشرية، كما هاجموا أيضا ناقلة النفط "تشيوس ليون" وألحقوا بها أضرار لكن دون إصابات بشرية، كما قالت إنها دمرت 5 مسيرات فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي تصريحات للجزيرة نت، أكد مسؤول حوثي رفيع أن العمليات المشتركة بين أنصار الله والمقاومة العراقية تأتي في سياق التنسيق والعمل المشترك لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة بشعة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي تقوم قوات أنصار الله الحوثية باليمن بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة على مواقع داخل إيلات، وتخوض حربا ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، في حين ترد أميركا وبريطانيا منذ مطلع العام الماضي بضربات جوية ضد مواقع الحوثيين.