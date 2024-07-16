تشييع جثمان رجل أعمال مقرب من الأسد بعد مقتله بغارة

شُيّع اليوم الثلاثاء في مدينة حلب شمالي سوريا جثمان رجل الأعمال براء قاطرجي، الذي قُتل أمس جراء ما قيل إنها غارة جوية بريف دمشق، وكان يوصف بأنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، وضالع في أعمال غير مشروعة.

ونشر ناشطون صورا من تشييع قاطرجي ومرافقه اللذين قتلا -بحسب وسائل إعلام سورية- في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما على طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت أمس بمقتل رجل الأعمال ومرافقه (يحمل اللقب العائلي نفسه)، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف سيارته في منطقة الصبورة قرب الحدود السورية اللبنانية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر سيارة تحترق بعد استهدافها على طريق دمشق بيروت.

ويعتبر قاطرجي من أهم رجال الأعمال السوريين المقربين من نظام الرئيس بشار الأسد، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه عام 2018، مشيرة حينها إلى أن له روابط قوية مع النظام السوري، وأنه يُسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم الدولة الإسلامية.

كما تخضع شركة القاطرجي وأفراد من عائلته لعقوبات أميركية على خلفية "تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري"، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.