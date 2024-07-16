الفلاحي: تدمير آليات الاحتلال يعمق مأزقه في غزة وعلى حدود لبنان

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن العمليات التي نفذتها فصائل المقاومة اليوم الثلاثاء شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يؤكد عدم سيطرة قوات الاحتلال على المنطقة رغم أنها دخلتها خلال الأسبوع الأول من مايو/أيار الماضي مع بدء التوغل بالمدنية.

وأضاف الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- أن هذه المشاهد تعكس دقة التخطيط من جانب المقاومة التي تواصل خوض استنزاف ضد الاحتلال الذي يعاني نقصا في الأفراد والمعدات والذخائر.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يرتكز على قواته المدرعة بشكل كبير في هذه الحرب، لأنها تمتلك قوة متطورة تكنولوجيا لكنها وقعت فريسة لقذائف المقاومة.

وقال الخبير العسكري إن المقاومة أعلنت قبل أكثر من شهرين أنها دمرت أكثر من 1100 آلية متنوعة بين دبابة وجرافة وعربة مدرعة، لافتا إلى أن هذا العدد ربما وصل الآن إلى 1500 مع تزايد العمليات.

وأشار إلى أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى استخدام آليات قديمة يؤكد فداحة الخسائر التي تكبدها خلال الحرب، وقال إن هذا الأمر يؤثر على قدراته القتالية ويزيد من مأزقه في حال اندلعت حرب مع حزب الله اللبناني في الشمال.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات على مناطق متفرقة بالقطاع منها بيت حانون (شمالا) والنصيرات (وسط) والمواصي (جنوبا)، في حين قالت المقاومة إنها استهدفت آليات وجنودا في عدة مناطق.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تل الهوى عبر تفجير صاروخ من مخلفات القصف الإسرائيلي في دبابتي ميركافا. كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف قوة إسرائيلية داخل شقة سكنية في مخيم يبنا.