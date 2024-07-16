الرئيس الرواندي يحصد 99% من الأصوات ويتجه لولاية رابعة

أظهرت النتائج الرسمية الأولية اليوم الثلاثاء فوز الرئيس الرواندي بول كاغامي بأغلبية ساحقة من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس، مما يتيح له البقاء في منصبه 5 سنوات أخرى بعد 30 عاما من الحكم.

وقالت لجنة الانتخابات إن كاغامي (66 عاما) نال 99.15% من الأصوات بعد فرز نحو 79% من الأصوات، في حين حصل أقرب مافسيْه الاثنين على أقل من 1%، ويتوقع إعلان النتائج النهائية في 27 يوليو/تموز الجاري.

وتنافس مع الرئيس المنتهية ولايته كل من فرانك هابينيزا من حزب الخضر الديمقراطي الرواندي، والمرشح المستقل فيليب مباييمانا، في حين استبعدت اللجنة الانتخابية مرشحة معارضة، ولم يتمكن معارضان آخران من الترشح بسبب أحكام سابقة ضدهما ورفض القضاء طلبهما استعادة حقوقهما المدنية.

وستكون هذه الولاية الرئاسية الرابعة على التوالي لبول كاغامي الذي انتخب رئيسا لرواندا لأول مرة العام 2000، ولكنه كان يمسك بزمام السلطة منذ أطاحت الجبهة الوطنية الرواندية في يوليو/تموز 1994 بحكومة الهوتو المتهمة بتنفيذ حملة إبادة أسفرت عن مقتل 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي، بحسب الأمم المتحدة.

ويتوقع أن تحقق الجبهة الوطنية الرواندية الأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية.

ويتمتّع كاغامي بشعبية كبيرة بعد نجاحه في النهوض برواندا بعد مجازر العام 1994، بينما توجه انتقادات له بقمع المعارضين والتدخل في النزاع في الكونغو الديمقراطية.