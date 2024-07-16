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تأهب إسرائيلي وإغلاق طرق بإيلات إثر "حدث أمني"

Members of the Israeli border police stand guard as Palestinians make their way to Jerusalem's Al-Aqsa compound, also known to Jews as the Temple Mount, to attend Friday prayers during Ramadan at the Qalandia checkpoint, in the Israeli-occupied West Bank, March 22, 2024. REUTERS/Mohamad Torokman
أفراد بقوات حرس الحدود الإسرائيلي (رويترز- أرشيف)
16/7/2024

أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة إيلات بالجنوب بعد إغلاقها في وقت سابق بسبب مخاوف من حادث أمني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات حرس الحدود والجيش رفعت تأهبها الأمني في إيلات خشية حدوث عملية تسلل. وسُجل تحليق للمروحيات في أجواء المنطقة كما سجل انتشار أمني ونشر حواجز ودفعت الشرطة بمزيد من القوات إلى المنطقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تشتبه بـ"حدث أمني" في المنطقة الحدودية مع مصر وإنها أغلقت شارع 12، وطلبت من المواطنين أخذ طرق بديلة.

ونفت الشرطة أن يكون الأمر متعلقا بحادث إطلاق نار، وأضافت في بيان "خلافا للرسائل الكاذبة التي يتم نشرها الآن، سنوضح أنه لا يوجد أي حادث إطلاق نار في مدينة إيلات".

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تمت إزالة الشبهة بوجود حادث أمني في منطقة الطريق السريع رقم 12 قرب مدينة إيلات".

من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه لا عمليات تسلل على الحدود مع مصر، والتحرك العسكري في إيلات كان ضمن مناورات.

المصدر : الجزيرة + وكالات