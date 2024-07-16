إسرائيل ترفض طلب زيارة وزير خارجية النرويج

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي زيارة إسرائيل، احتجاجا على اعتراف أوسلو بالدولة الفلسطينية.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، اليوم الثلاثاء، عن كاتس أنه رفض طلب إيدي "بسبب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، ورفضها تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، ودعمها قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وأشار كاتس إلى أن إيدي "وجّه عدة طلبات للزيارة منذ مايو/أيار الماضي، عندما قامت النرويج وإسبانيا وأيرلندا بتنسيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وأضاف "تواصل معي خلال قمة الناتو التي عُقدت الأسبوع الماضي في واشنطن".

وقال إيدي لنظيره الإسرائيلي "لدينا الكثير لنناقشه"، ورد كاتس، بحسب ما ذكره مكتبه "لقد فعلتم لنا الكثير أيضا".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن إيدي لا يستطيع زيارة السلطة الفلسطينية أيضا إلا بموافقة إسرائيل.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها في 4 يونيو/حزيران سلوفينيا، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسحبت إسرائيل سفيرها من أوسلو بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة لم تسمها إنه لا يوجد حاليا أي احتمال لعودته إلى البلاد.