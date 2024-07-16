أبو حمزة يتوعد قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا

توعد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قوات الاحتلال بمزيد من الضربات في محوري نتساريم وفيلادلفيا، وقال إن المقاومة ستواصل القتال في الجبهات وبكل الطرق مهما طالت الحرب.

وفي كلمة مصورة بثت مساء اليوم الثلاثاء، وجه أبو حمزة رسالة إلى قوات الاحتلال التي تتفاوض على بقائها في محوري نتساريم وفيلادلفيا، قال فيها إن "مقاومتنا وشعبنا لن يقدموا لكم الورود في هذه المحاور، ومرة أخرى أهلا بكم في رحاب الجميع".

وقال إن العبوات الناسفة محلية الصنع "ألهبت دبابات وآليات الاحتلال في الشجاعية وتل الهوى وطولكرم، ودفعت جنوده للفرار كالجراد أمام بأس مقاتلينا"، مؤكدا أن المقاومة "مؤمنة بتحقيق النصر في هذه الحرب مهما طال أمدها".

وأكد أن مقاتلي سرايا القدس تمكنوا مؤخرا من القضاء على قوة تحصنت في بيت بالشجاعية وأوقعوها بين قتيل وجريح، فضلا عن الكمائن والتفخيخ وعشرات العبوات الناسفة التي قال إنها "تبعث برسالة واضحة من سرايا القدس مفادها أنه لا مكان لكم على أرضنا".

وقال أبو حمزة إن "المقاومة حاضرة ومؤثرة في الميدان وتقوم بواجبها كلّ في موقعه في الضفة وغزة ولبنان وسوريا"، مؤكدا أن المقاومة "تواصل قصف حشود العدو في غزة وغلافها، في حين يواصل المقاتلون صد قوات العدو في تل الهوى ورفح".

وأكد أن المقاومة "لا تزال توجه ضربات موجعة لقوات الاحتلال في كافة الجبهات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية إلى سوريا ولبنان"، مشيرا إلى أن الاحتلال "يحاول تغطية فشله في الميدان بقصف المدنيين العزل في خان يونس والنصيرات والشاطئ، فضلا عن حرب التجويع في شمال القطاع".

دعوة لجبهة عربية إسلامية

وأضاف أن "القدس وفلسطين وغزة قد كشفوا مجددا وبما لا يدع مجالا للشك زيف أنظمة الطغيان العالمي والأميركي المستبد"، قائلا إن هذا الأمر "يتطلب تشكيل جبهة عربية إسلامية واحدة للقضاء على الكيان الصهيوني، فلا استقرار ولا تقدم ولا ازدهار وفلسطين تحت الاحتلال الصهيوني".

وأضاف أن تحرير الأسرى الفلسطينيين لا يزال على رأس أولويات المقاومة، متهما أفراد الشرطة الإسرائيلية من الدروز بتعذيب الفلسطينيين والتنكيل بهم في السجون.

وقال إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل والتعذيب والإهانة على يد رجال الشرطة الدروز، داعيا شيوخ هذه الطائفة "لوقف هذا السلوك الذي ستترتب عليه ردود انتقامية اليوم أو غدا أو في أي وقت"، حسب قوله.

وأكد أبو حمزة أن تحرير الأسرى الفلسطينيين لا يزال في مقدمة أولويات المقاومة، وأن "تحريرهم آت لا محالة رغم غطرسة العدو"، مشيرا إلى أن المقاومة "ستواصل بكل السبل المتاحة حتى دحر الاحتلال".