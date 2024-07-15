80 شهيدا بمجازر جديدة للاحتلال والمقاومة تكبده خسائر

أحصت وزارة الصحة في قطاع غزة 3 مجازر نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 80 فلسطينيا، وإصابة 216 آخرين، وجاء ذلك في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية على مواقع مختلفة من القطاع، وعمليات للمقاومة كبّدت قوات الاحتلال مزيدا من الخسائر.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 38 ألفا و664 شهيدا، و89 ألفا و97 مصابا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال المراسل إن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي استهدف شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع السلام بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مراسل الجزيرة إن القصف أدى أيضا إلى وقوع عدد من المصابين، وتم نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

أما في رفح، فأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف حي الزهور شمالي المدينة. واستهدفت الآليات الإسرائيلية المتمركزة في محور فيلادلفيا الأحياء الغربية لرفح وحيي السلطان والسعودي على وجه التحديد. كما حلّقت مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض قبالة سواحل رفح وقصفت بالصواريخ والأسلحة الرشاشة مناطق غربي المدينة.

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب من عائلة الحلو في قصف مدفعي لجيش الاحتلال، وأشار إلى أن كل المناطق التي تقع في محور نتساريم تتعرض للقصف وإطلاق النار، ولا سيما حي الزيتون ودوار الكويت من قبل الآليات الإسرائيلية المتمركزة عند السياج الحدودي.

وقال المراسل إن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بحي الرمال وسط مدينة غزة، أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين.

عمليات المقاومة

من جانب آخر، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– قتل وإصابة أفراد قوة إسرائيلية باستهدافهم بقذيفة "تي بي جي" داخل شقة سكنية عند مفترق عوض الله وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

كما أعلنت السرايا قتلها وجرحها جنودا إسرائيليين في محور القتال نفسه إثر قصفهم بقذائف الهاون، وقالت السرايا إن مروحيات هبطت قرب المكان المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى.

وكانت سرايا القدس أعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات جيش الاحتلال وسط مخيم يبنا.

وفي جنوب مدينة غزة، أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم، جنوب مدينة غزة.

بدورها، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تل الهوى بتفجير صاروخ من مخلفات قوات الاحتلال في دبابتي ميركافا.

كما أعلنت كتائب القسام عن قتلها وجرحها أفراد قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل مُتخفية داخل شاحنة مساعدات.

وأوضحت القسام أن مقاتليها كانوا قد رصدوا القوة الإسرائيلية ثم اشتبكوا معها من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للأفراد في منزل عند مفترق المشروع شرقي مدينة رفح.