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عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين

Armed Jewish settlers pass by in front of Palestinian houses in the West Bank city of Hebron, 07 November 2015. The Israeli army reportedly took over two houses and turned them into an outpost and banned their owners to leave them until they have been checked for security missions during the Jewish Shabat holiday.
المستوطنون يعتدون على سكان الضفة ويحرقون المنازل والمزارع (الأووربية-أرشيف)
15/7/2024

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات على خمسة إسرائيليين، بينهم "مستوطنون متطرفون"، وثلاث منظمات بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

ومن أبرز المستوطنين الذين أدرجهم الاتحاد في القائمة السوداء: موشيه شارفيت، وتسفي بار يوسف، وباروخ مارزل، وإيسخار ماني.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن "الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد فلسطينيين في الضفة الغربية".

كما فُرضت عقوبات على منظمة "تساف 9" الإسرائيلية بسبب "منعها بانتظام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الأغذية والمياه والوقود إلى غزة" عن طريق العنف.

وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مستوطنين إسرائيليين على قوائم سوداء.

ومنذ بدء عدوانه على غزة قبل 9 شهور، صعّد الاحتلال الإٍسرائيلي اعتداءاته على سكان الضفة الغربية.

وقُتل 565 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بأيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الفرنسية