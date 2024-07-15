عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات على خمسة إسرائيليين، بينهم "مستوطنون متطرفون"، وثلاث منظمات بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

ومن أبرز المستوطنين الذين أدرجهم الاتحاد في القائمة السوداء: موشيه شارفيت، وتسفي بار يوسف، وباروخ مارزل، وإيسخار ماني.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن "الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد فلسطينيين في الضفة الغربية".

كما فُرضت عقوبات على منظمة "تساف 9" الإسرائيلية بسبب "منعها بانتظام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الأغذية والمياه والوقود إلى غزة" عن طريق العنف.

وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مستوطنين إسرائيليين على قوائم سوداء.

ومنذ بدء عدوانه على غزة قبل 9 شهور، صعّد الاحتلال الإٍسرائيلي اعتداءاته على سكان الضفة الغربية.

وقُتل 565 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بأيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.