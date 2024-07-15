5 قتلى و20 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في مقهى بمقديشو

قُتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في مقهى مكتظ بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح عدن حسن لوسائل الإعلام الرسمية "التقارير الأولية للشرطة تشير إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين".

وأعطى التلفزيون الوطني الصومالي حصيلة مماثلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، لكن الحكومة الصومالية تخوض منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي أُسست مطلع 2004 وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطُردت الحركة من المدن الرئيسية بين عامي 2011 و2012، لكنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.