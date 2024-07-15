حكومة نتنياهو تبحث صفقة التبادل وسموتريتش يجدد رفضه لها

يعقد مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي اجتماعا اليوم الثلاثاء لبحث صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، ويأتي الاجتماع في ظل إصرار من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أن إتمام الصفقة سيشكل انتصارا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء الأمني سيبحث في اجتماعه غدا اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وقبل الاجتماع، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على رفض انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا وعدم عودة السكان إلى شمال غزة.

وأضافت الهيئة أن فريق التفاوض أبلغ نتنياهو أنه من دون الانسحاب من محور فيلادلفيا وعودة السكان للشمال، فلن توافق حماس.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقفه الحازم يدفع حماس إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وقال في حديث للقناة 14 الإسرائيلية "علينا زيادة الضغط، وكلما ازداد سنحصل على صفقة تحرر أكبر عدد ممكن من المختطفين".

واستبق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اجتماع المجلس الوزاري الأمني بتجديد موقفه المعارض لإبرام صفقة تبادل مع حماس، معتبرا صيغة الصفقة الحالية بمثابة انتصار لرئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وتعكس ضياع الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش ودفع ثمنها غاليا، بحسب تعبيره.

مطالبة بإبرام الصفقة

في المقابل، خرجت مساء اليوم مسيرة في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب دعت إليها عائلة الإسرائيلي المحتجز بغزة نمرود كوهين.

وشارك في المسيرة مئات من أقرباء وأصدقاء ومناصري عائلة الأسير الذين جابوا شوارع رحوفوت -مسقط رأس كوهين- في الذكرى العشرين لميلاده. وردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بإبرام صفقة تبادل وإعادة كوهين وجميع المحتجزين من غزة.

ومن واشنطن، بدت الخارجية الأميركية واثقة من المضي قدما في صفقة التبادل، وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "ما نسمعه من الجانب الإسرائيلي هو الالتزام بمقترح بايدن وما يتسرب في الإعلام محاولات ضغط".

وأشار ميلر إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى مسؤولين إسرائيليين بارزين اليوم الاثنين وناقش المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر خلال الاجتماع أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بموجب الشروط التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو/أيار الماضي.