تقرير حكومي: الاحتلال دمر آلاف المباني والمنشآت الحيوية في قطاع غزة

كشف تقرير أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع، ووثق التقرير تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والمنشآت الحيوية، مسلطًا الضوء على الأثر الكارثي للحرب.

وقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير المباني والمنشآت وتخريبها بشكل هائل، فقد دُمّرت 150 ألف وحدة سكنية بالكامل.

ووفقًا للتقرير، فإن 200 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الجزئي، فضلا عن 80 ألف وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال ألقى أكثر من 80 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، وأدت اعتداءاته المتكررة على المؤسسات الصحية إلى خروج 32 مستشفى و64 مركزًا صحيا من الخدمة كليا، كما تعرضت 161 مؤسسة صحية أخرى للاستهداف.

وفي قطاع التعليم، دمر الاحتلال خلال حربه على غزة 114 مدرسة وجامعة بالكامل، وتسبب في تدمير 326 مدرسة وجامعة بصورة جزئية.

أما دور العبادة، فقد دمر الاحتلال 609 مساجد بالكامل و211 بشكل جزئي، كما دمر 3 كنائس.

وتعكس هذه الأرقام حجم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية في غزة، وتشير إلى التحديات الهائلة التي ستواجه عملية إعادة الإعمار في المستقبل.