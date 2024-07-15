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انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في رواندا

RWANDA-VOTE Voters queue to cast their ballot early in the morning before the opening of the polls during the 2024 Rwandan general elections at a polling station in Kigali, on July 15, 2024. Millions of Rwandans head to the polls on July 15, 2024 with veteran President Paul Kagame set to cruise to an easy victory over his two approved challengers and extend his iron-fisted rule for another five years. (Photo by LUIS TATO / AFP) DATE 15/07/2024 SIZE x Country RWA
ناخبون يصطفون للإدلاء بأصواتهم أمام أحد مراكز الاقتراع في العاصمة الرواندية كيغالي (الفرنسية)
15/7/2024

توجه الناخبون في رواندا  إلى مراكز الاقتراع صباح  اليوم الاثنين لانتخاب الرئيس والبرلمان المقبلين للبلاد، وسط توقعات واسعة بفوز الرئيس الحالي بول كاغامي بفترة ولاية رابعة.

ويواجه كاغامي مرشحين اثنين من المعارضة، لكنه حصل على أكثر من 90% من الأصوات في كل الانتخابات السابقة. وفي الوقت نفسه، تم منع أحد المعارضين الرئيسيين من الترشح لمنصب الرئاسة.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الاضطهاد الذي تتعرض له شخصيات المعارضة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 14 مليون نسمة.

ومن المرجح أيضا أن يبرز حزب كاغامي، الجبهة الوطنية الرواندية، كأقوى حزب في الانتخابات البرلمانية. ويتنافس 670 مرشحا على 80 مقعدا في البرلمان. ومن السمات الخاصة للبرلمان أن النساء يشكلن أغلبية.

ويتولى كاغامي رئاسة البلاد منذ عام 2000، ولكنه يتولى عمليا قيادة رواندا منذ عام 1994. وفي ذلك الوقت، كزعيم للجبهة الوطنية الرواندية، سار كاغامي إلى رواندا من المنفى في أوغندا وأنهى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيات الهوتو ضد التوتسي، وكان في ذلك الوقت وزيرا للدفاع ونائبا للرئيس.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق السادسة مساء بالتوقيت المحلي (04:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش). ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في 27 يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد غد الأربعاء.

المصدر : وكالات