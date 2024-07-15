"الوثائق السرية".. قرار بحفظ القضية وترامب يطالب بإسقاط بقية الدعاوى

دعا الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الاثنين إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه، بعد قرار القاضية في فلوريدا أيلين كانون حفظ القضية المتعلقة باحتفاظه بالوثائق السرية.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به إن "حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن تكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعا إسقاط كل" الدعاوى بحقه.

وقالت القاضية أيلين كانون إنها قررت حفظ الدعوى، معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون. ويمثل هذا القرار انتصارا كبيرا للرئيس السابق الطامح للعودة للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان ترامب ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص بولاية فلوريدا.

ووجهت له تهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق وبينها خطط عسكرية أو معلومات بشأن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدلا من تسليمها للمحفوظات الوطنية بحسب ما ينص عليه القانون.

وهناك قانون آخر، بشأن التجسس، يحظر الاحتفاظ بأسرار دولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة.

كما كان متهما بمحاولة إتلاف أدلة في هذه القضية. والتهم الأشد يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات. ولكن القاضية كانون أرجأت النظر في هذه القضية إلى أجل غير مسمى.