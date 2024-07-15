المستوطنون يحرقون أراضي بالضفة وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته

أحرق مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، أراضي زراعية فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال مدنا وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلية بشار القريوتي إن مجموعة من المستوطنين هاجموا تجمعا للبدو الفلسطينيين قرب بلدة اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس (شمال)، واعتدوا على السكان مما أدى لوقوع مواجهات، مضيفا أنهم أشعلوا النيران في عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية (الدونم الواحد يعادل ألف متر مربع).

وصباح الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، رافقتها اعتقالات وتحطيم ممتلكات فلسطينيين، وفق شهود عيان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين في يطا جنوب الخليل، كما اقتحمت منزل نبيل أبو قبيطة أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) واعتدت على شقيقه إياد ونجله صدام بالضرب المبرح، وفتشت منزله وحطمت محتوياته.

تصاعد عمليات الهدم

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية الولجة شمال غرب المدينة. كما هدمت سلطات الاحتلال 4 منشآت في حزما شمال شرق القدس.

وبالتوازي مع الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

نحو 10 آلاف معتقل بالضفة

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين خلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال المدينة بعد مداهمة منزلهما، والعبث بمحتوياته.

وفي شمال الضفة، اعتقل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة جماعين جنوب نابلس، وسرق مبلغا ماليا بقيمة 100 ألف شيكل نقدي (30 ألف دولار تقريبا) وشيكات بقيمة 150 ألف شيكل من المواطن عبيدة سامي حج، عقب احتجازه لساعات، بحسب ما نقلته "وفا".

أما في جنين، فقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة قباطية جنوبي المدينة بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة متفجرة محلية الصنع، خلال اقتحامها بلدة قباطية.

كما نقلت "وفا" عن مسؤول محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الأحد قرية أم دار غرب جنين، واعتقلت مواطنين اثنين أثناء وجودهما بجوار منزليهما قرب الجدار العازل المقام على أراضي القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من مدينة طولكرم أثناء مروره قرب جسر جبارة جنوب المدينة.

وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينيا، وإصابة نحو 5350، واعتقال حوالي 9625، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة، خلفت قرابة 127 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا، متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.