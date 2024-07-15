ترامب يسمي نائبه الانتخابي في مؤتمر الحزب الجمهوري

يبدأ الحزب الجمهوري الأميركي مؤتمره الوطني في وقت لاحق اليوم الاثنين، بعد يومين على محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ سيفسح المؤتمر المجال رسميا أمامه ليكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومساء أمس الأحد وصل ترامب إلى مدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسن الأميركية حيث يعقد المؤتمر، ومن المقرر أن يقوم ترامب بتسمية مرشحه لمنصب نائب الرئيس خلال المؤتمر.

ويبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يستمر 4 أيام، بعد يومين فقط من إطلاق نار على تجمع انتخابي لترامب أدى إلى إحداث صدمة في أنحاء الولايات المتحدة، وألقى الحادث بظلال قاتمة على حملة انتخابية مضطربة بالفعل، قبل الانتخابات المقبلة.

وقبل محاولة الاغتيال، هيمنت على سباق الانتخابات تساؤلات عن عمر الرئيس جو بايدن البالغ 81 عاما وقدرته الذهنية، إذ حثه العديد من الديمقراطيين على التنحي ليفسح المجال أمام مرشح أصغر سنا لمنافسة ترامب.

وتمكن شخص، خلال التجمع الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا أول أمس السبت، من الصعود إلى موقع مرتفع وبحوزته بندقية هجومية وأطلق عددا من الرصاصات باتجاه ترامب، على نحو تسبب في حدوث حالة من الذعر بين المشاركين في التجمع الانتخابي.

ماثيو كروكس

وأصيب ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، برصاصة في أذنه تسببت في نزيف، لكنه تحدث بلهجة متحدية وهو يلوّح بقبضته أثناء إخراجه من منصة المؤتمر. ولقي رجل إطفاء كان يتابع التجمع الانتخابي حتفه، وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة.

وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الفدرالي في وقت لاحق إن الجاني الذي قتله أفراد الخدمة السرية يدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما، وهو من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا. ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار، ولا يزال التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي مستمرا.

وفي أعقاب محاولة الاغتيال، أصدر الرئيس بايدن تعليماته إلى جهاز الخدمة السرية بمراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وأفادت تقارير وسائل إعلام أميركية بأنه من المقرر، خلال مؤتمر الحزب الجمهوري، تجنب المواضيع المثيرة للجدل التي يمكن أن تنفر بعض الناخبين الجمهوريين، مثل موقف الحزب من الإجهاض أو اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول (الكونغرس) في يناير/كانون الثاني عام2021.