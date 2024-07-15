الكوفية الفلسطينية تغضب عميد كلية في المغرب

"الحياة مواقف، والمواقف لا تُنسى".. هذه المقولة تلخص قصة ما حدث بين طالبة مغربية ارتدت الكوفية الفلسطينية خلال حفل توزيع الجوائز على المتفوقين ساعة تسليمها الشهادة وبين محمد الطالبي عميد كلية العلوم بنمسيك في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، الذي رفض تسليمها الشهادة الجامعية بسبب ارتدائها للكوفية.

ووثق مقطع فيديو صعود الطالبة المتفوقة إلى المنصة للتكريم، ولكن عميد كلية بنمسيك الذي كان حاضرا كضيف شرف رفض تسليمها الشهادة، بل طالبها بنزع الكوفية الفلسطينية، ولكن الطالبة رفضت طلبه وبقيت على موقفها.

فطلب مشرف الحفل من مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا تسليم الطالبة الشهادة ففعل تحت تصفيق الجميع لهذا الموقف الشريف النبيل منه.

هذا الموقف من عميد كلية العلوم محمد الطالبي خلف حالة استنكار واستهجان واسعين في صفوف الطلبة والأوساط السياسية والعامة بسبب مساس العميد بالشعور العام للشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، بحسب أحد المدونين.

وانعكس هذا الغضب على منصات التواصل، فوصف مغردون موقف العميد بالمشين، وقال الباحث المغربي حسن بناجح في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس إن "العميد لم يقف عند حد رفض توشيح الطالبة والاعتداء على رمز فلسطين الذي يجمع حوله الشعب المغربي والأمة الإسلامية والإنسانية السوية، وإنما تجاوزه إلى الاعتداء على خصوصية الطالبة بمد اليد إلى لباسها، وهذا فيه تجاوز خطير للغاية للضوابط القانونية والأخلاقية".

موقف مخزي من عميد الكلية،، لكن الجميل أن الطالبة رفضت نزع الكوفية والطلبة كذلك إستهجنوا هذا الموقف الخزي.#التطبيع_خيانة #المغرب#الدار_البيضاء#بنمسيك https://t.co/8ikNGKB4RB — 🇲🇦 عبد المجيد الإدريسي الحسني 🇵🇸 (@abdel20242023) July 14, 2024

وطالب مدونون مغاربة العميد الطالبي بتقديم استقالته بشكل عاجل، لأن موقفه لا يشرفهم ولا يمثلهم.

النسبة لعميد كلية بنمسيك.. هل خرج بشيء حول الواقعة؟

إن كان يمتلك شيئا من الذكاء فيجب عليه الخروج بكلمة حول الموضوع، وليوضح لماذا رفض تسليم شهادة الطالبة بسبب الكوفية؟

هل هو سوء تقدير منه جعله يتخوف من أي مالات سياسية (رغم كونها قضية دينية وإنسانية بالمقام الأول)؟

أم أنه سيرضى… pic.twitter.com/xuUx8A5S68 — عبدالناصر البصري (@abdennacerelb) July 15, 2024

وكتب آخر تعليقا على الموقف "كوفية جميلة على كتف طالبة متفوقة، أين هو المشكل؟ من سيحرج الآن وغدا وبعد سنوات؟ هل هذه الطالبة المبتسمة المتفوقة؟ أم هذا العميد الذي خانه ذكاؤه في لحظة قصيرة ورفض تسليم الجائزة لها؟ هل لهذا المسؤول قوانينه الخاصة؟ هل له السلطة في وضع قانون جديد يرفض وجود الكوفية الفلسطينية بالجامعة؟".

وعبر مغردون عن تضامنهم مع الطالبة المغربية، وقالوا إن "لم تكن فلسطين قضيتك الأولى، فلا قضية لك ولا مبدأ؟ خاصة هذه الأيام التي يتعرض فيها أهالي غزة لحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي منذ 9 أشهر".

قرار غير موفق من رجل أكاديمي ومسؤول عن نشر ثقافة التعبير عن النفس وحرية الرأي والتعبير.

هذا مع الإشارة الى بعض الأصوات النشاز التي تعلق بتأييد مثل هذا الموقف بتعابير غير لائقة، والخوف ان تكون صهيونية أو مأجورة لاشعال النار. — ابو زياد عبدالله المقوشي (@a_almagweshi) July 15, 2024

وقالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن العميد بصفته ضيف شرف، رفض تسليم الشهادة للطالبة بدعوى أنها تعبر عن موقف سياسي بارتدائها الكوفية الفلسطينية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، عقب هذا الحدث انتفضت القاعة بمن فيها من أساتذة وموظفين وطلبة ومدعوين ضد هذا الفعل الشنيع، فاضطر هذا العميد المطبع إلى مغادرة القاعة بصيغة أخرى تم طرده ليستمر الحفل، وفق قول النقابة.

وأضافت النقابة في بيانها أن هذا التصرف غير المسؤول داخل الفضاء الجامعي ترك استياء عميقا لدى كل الحاضرين خصوصا أنه يأتي بعد ساعات قليلة من مجزرة جديدة رهيبة قام بها "الكيان الصهيوني" الغاشم في مخيم خان يونس بغزة العزة صبيحة يوم السبت 13 يوليو/تموز 2024.

⛔️ عميد كلية العلوم بنمسيك بالدار البيضاء يرفض تسليم الشهادة الجامعية في حفل التخرج لطالبة متفوقة بالمدرسة العليا للتنكنولوجيا بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية الشريفة. وقد رفضت الطالبة نزع الكوفية في موقف عزيز يسجله التاريخ. فطلب المسير من مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا… pic.twitter.com/LlMDTDPk21 — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) July 14, 2024

وأعاد ناشطون مغاربة نشر صور لارتداء دكاترة في كلية القانون القاضي عياض بمراكش الكوفية الفلسطينية بمناسبة تخرج طالب فلسطيني متوفي.