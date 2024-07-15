قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الاثنين- إنه يتذكر بفخر النضال الملحمي للشعب التركي الذي واجه الدبابات والأسلحة الفتاكة بأيد عارية في 15 يوليو/تموز 2016.

وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية بإسطنبول لإحياء الذكرى الثامنة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في صيف 2016.

وأشار أردوغان إلى أن هذا اليوم التاريخي يشهد على قوة الأمة التركية ووحدتها في مواجهة الانقلابيين، حيث تضافرت الجهود وسطّر الشعب التركي قصة أسطورية في الدفاع عن استقلال البلاد ومستقبلها.

وأكد أردوغان أن الشعب التركي سيحبط كل محاولة تستهدف استقلاله وتسعى لتقييد إرادته.

كما ترحم الرئيس التركي على الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته. وعبر عن امتنانه لقدامى المحاربين الذين أصيبوا أثناء القتال، مؤكدا أن تضحياتهم لن تُنسى.

ليلة مظلمة

وجدد أردوغان تأكيده على أن تركيا لن تسامح أبدا أولئك الذين يصفون أحداث 15 يوليو/تموز بأنها مجرد لعبة أو مسرحية مفبركة. وأوضح أن من يروّجون لهذه الاتهامات القبيحة هم أدوات في المسرحية الكبرى التي كانت تهدف للإضرار بتركيا.

وختم أردوغان كلمته بالتعبير عن امتنانه لكل فرد من أفراد الأمة التركية، متذكرا الضحايا بالرحمة والدعاء بالبركة للمحاربين القدامى.

ومن جانبها، أحيت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الذكرى الثامنة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، حيث قالت: "النور الذي سطع صباح تلك الليلة المظلمة هو انتصار الإرادة الوطنية والوحدة والتضامن".

وأكدت أن أرواح الأبطال ما زالت تنبض في قلوب الأمة، التي بدورها ستحمي وتمجد الأمانة المقدسة التي تركوها وراءهم إلى الأبد.

يذكر أن أردوغان قد زار وعقيلته النصب التذكاري لشهداء 15 يوليو/تموز على جسر "شهداء 15 يوليو" في الذكرى الثامنة لإحباط محاولة الانقلاب.