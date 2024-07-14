وزير الخارجية التركي: لا بد من وقف وحشية إسرائيل

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردت بشكل إيجابي على المقترحات الأخيرة بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكن إسرائيل أوصلت الأوضاع إلى طريق مسدود.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في إسطنبول أن "الوضع الآن يتطلب جهدا عالميا للضغط على إسرائيل لوقف الوحشية التي تمارسها في غزة".

وقال فيدان "لقد رأينا في الأسبوع الأخير أن حماس اتخذت مواقف مناصرة للسلام، وبالمقابل رأينا أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعمل على تخريب أي موقف سلمي، وهو ما يُظهر أن الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو لا يريدان أي سلام، وهو ما أزعج الوسطاء".

وأكد وزير الخارجية التركي أنه يوجه "نداءه للرأي العام العالمي بضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل وبسرعة، فحماس قبلت بشروط السلام رغم صعوبة ذلك عليها".

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي إنه بحث مع نظيره التركي الأوضاع المأساوية في غزة، مؤكدا أن هناك تطابقا في مواقف البلدين بشأن التأكيد على وقف إطلاق النار وضرورة وصول المساعدات إلى القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت في الأيام القليلة الماضية اتهامات من مسؤولين في المستويين السياسي والأمني لنتنياهو بعرقلة الصفقة المحتملة.

وفي وقت سابق من يوليو/تموز الجاري ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى إبقاء حركة حماس في السلطة.

يذكر أن مفاوضات وقف إطلاق النار استؤنفت مؤخرا في الدوحة والقاهرة بحضور وفدين أميركي وإسرائيلي، وقال مصدران أمنيان مصريان مطلعان أمس السبت إن المفاوضات توقفت بعد محادثات مكثفة استمرت 3 أيام.