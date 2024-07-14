والد مطلق النار على ترامب: ما الذي يجري؟

قال والد مطلق النار على الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسيات المقبلة دونالد ترامب، في أول تعليق له بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي قام بها ابنه، إنه يحاول فهم ما جرى، متسائلا: "ما الذي يجري بحق السماء؟".

وذكر موقع "نيويورك بوست" الأميركي الذي أورد هذا التصريح أن والد توماس ماثيو كروكس، لم يقدم أي تفاصيل عن ابنه، مشيرا إلى أنه "يريد الانتظار حتى يتحدث مع سلطات إنفاذ القانون" قبل التحدث علنا عن حادث إطلاق النار على ترامب.

وحدد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في وقت سابق هوية مطلق النار على ترامب خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا أمس السبت، على أنه توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما من بيتيل بارك بولاية بنسلفانيا، لكن المسؤولين لم يصدروا أي معلومات إضافية عنه.

ولم يكن لدى المسلح سجل إجرامي في سجلات المحكمة العامة في بنسلفانيا، كما قال مسؤولون إنهم لم يحددوا دافعه وراء الهجوم.

وأظهر سجل تسجيل الناخبين أن كروكس كان مسجلا على أنه جمهوري، رغم أن سجلات تمويل الحملات الفدرالية تظهر أنه تبرع بمبلغ 15 دولارا لمجموعة ليبرالية لزيادة إقبال الناخبين.