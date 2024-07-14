مغردون: محاولة اغتيال أم مسرحية؟.. ترامب الفائز في جميع الحالات

شاهد الكثيرون على منصات التواصل لحظة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، والذي أصيب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا السبت (بالتوقيت المحلي الأميركي).

وأظهرت لقطات مصورة أصوات أعيرة نارية متعددة أثناء كلمة ترامب، كما أظهرت الصور دماء على أذنه.

ومع انتشار المقاطع بدأ جمهور منصات التواصل بتحليل ما حدث وطرح النظريات والسيناريوهات لما جرى، وما إذا كان الأمر مسرحية أم محاولة اغتيال حقيقية؟

هل يعقل انه مكان مطل على ساحة الاجتماع ويمتلك تلك الرؤية ولا يتم تأمينه https://t.co/dLKLbGg7nb — القاء الضوء (@SStu8CreGuw6ObN) July 14, 2024

وكون نظرية المؤامرة حاضرة في أذهان عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وصف بعض المتابعين ما جرى بالمسرحية المدبرة من قِبَل ترامب من أجل زيادة فرص فوزه في الانتخابات الأميركية المقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واستدلوا على ما يطرحونه بعدة أمور، منها أنه وبعد وابل من الرصاص أصابت واحدة منها أذن ترامب بخدش، ليخرج بعدها رافعا يده وسط تصفيقات المحتشدين والمؤيدين.

مؤكد..

أن نسبة كبيرة من المتابعيين بالعالم

لمشهد اغتيال الرئيس الأمريكى #ترامب

ستتمكن منهم نظرية المؤامرة..

وهذه النظرية دوما تسبق أى تحقيق فى أى حدث.

إذ يطلقها الرأى العام لأنها المخرج الاسهل والسريع لأى حدث على جميع المستويات. ثم تأتى الحقائق ونتائج التحقيقات

حول الحدث بعد… https://t.co/QBIqY9UUsE — أسماء بدوى مفسرة أحلام (@asmaapadawy) July 14, 2024

وتعليقا على المشهد بأنه مسرحية، قال أحد المدونين إن هناك رصاصا مطاطيا تستخدمه الأجهزة الأمنية في تدريباتها، وهو المستخدم في الحدث لأن ترامب تمكن خلال ثوان معدودة من الوقوف.

وأضافوا أنه لو أصيب برصاصة حقيقية لسبّبت حروقا في أذنه، كما أن من المفترض أن يؤثر صوتها نفسه على سمعه لمدة طويلة وليس لثوان معدودة.

من المحتمل ان ترامب ضرب برصاصة مطاطية ادت الى جرح في صيوان اذنه لان لو اصيب برصاصة حية ومن مسافة ليست بالقريبة لكان مخه توزع ع الولايات الامريكية بالتقسيط المريح !. https://t.co/2dxzqaA0IO — Hammorabi 🇮🇶🇵🇸 (@Hammorabi_iq) July 14, 2024

في المقابل، نفى بعض المتابعين نظرية المؤامرة، وقالوا إن ما حدث مع دونالد ترامب هو محاولة اغتيال حقيقية، والدليل الرصاصة الأولى التي مرت بالقرب من أذنه والثانية التي أصابت سترته الواقية.

وحمّل بعض المدونين المسؤولية للحراس المسؤولين عن تأمين ترامب، وتساءلوا كيف لشخص يحمل بندقية أن يقترب من موقع التجمع الانتخابي بهذا القدر ويعتلي سطح أحد الأبنية ويطلق النار باتجاه الرئيس السابق.

تعرض #ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة، ولقد تم قتل مُطلق النار عليه الفور من قبل الشرطة الذين كانوا متواجدين في الموقع. لكن عُشاق نظرية المؤامرة لازالوا يرون أن ما وقع لترامب عبارة عن (حركات آكشن) عشان انتخابات الرئاسة! دلك الصنف من البشر الجلوس معهم لا بأس فيه، لكن تصديقهم… pic.twitter.com/3dNvBGyicY — حسين الراوي (@alrawie) July 14, 2024

واستغرب آخرون عدم مسح مكان التجمع من قبل الخدمة السرية، خاصة الأسطح، وهو أمر بديهي في عمل الحراسات الخاصة.

#ترامب صمد أمام الرصاص

..بينما #بايدن عجز عن صعود سلم ..هذه الصورة السائدة في أمريكا وأظن أن السباق الانتخابي انتهى pic.twitter.com/rR1cS1pqDE — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) July 14, 2024

وبحسب بلكي هيل، وهو ضابط سابق في كتيبة القناصة بالجيش الأميركي، فإن هناك ثغرة أمنية كبيرة حدثت خلال كلمة ترامب، لدرجة أن القناص اقترب لمسافة 130 مترا فقط.

I was the Sniper Employment Officer for my battalion and led hundreds of combat missions. There were major security lapses in the security plan that allowed a shooter to engage President Trump from ~130 meters – an easy shot. A 🧵 pic.twitter.com/eim0DzMRw6 — Blake Hall (@Blake_Hall) July 14, 2024

وأكد مدونون أنه لو تم إثبات أن العملية هي محاولة اغتيال فاشلة لترامب فسوف تكون أكبر دعاية مجانية لحملته الانتخابية، وأن الدولة العميقة وقعت في فخ وسيجبرها ذلك على تغيير خططها ومسارها للتخلص من ترامب، بحسب أحد المغردين.

#الرصاصة

بتلك الرصاصة دخل دونالد ترامب من باب الواسع في التاريخ الأمريكي .

وايضاً سوف يكون أقرب وأكثر حظا في الانتخابات الأمريكية المقبلة في شهر نوفمبر القادم

-الإصرار والجرأة والشجاعة التي يتمتع به ترامب يؤهله ليكون رجلا عظيم دخل التاريخ الامريكي

السلامة والشفاء العاجل له

🙏 pic.twitter.com/3Nz9RhZDWi — Ahmad Ismail (@ahismail968) July 14, 2024

كما أكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، اليوم الأحد، أن تعرض الرئيس السابق والمرشح الحالي ترامب لإطلاق نار في بنسلفانيا مساء أمس كان محاولة اغتيال، كما حدد هوية مطلق النار الذي قتل، وسط استمرار التحقيقات.

وأضاف "إف بي آي" أنه لم تتوافر لديه معلومات مسبقة بشأن وجود تهديد على تجمع ترامب الانتخابي حيث كان يلقي كلمة.

ولكن هناك من استغرب وانتقد اهتمام جمهور منصات التواصل خاصة العرب بمحاول اغتيال ترامب وإصابة أذنه، وقالوا إن العالم انقلب رأسا على عقب بسبب إصابة أذن ترامب، ولكن لم تحركه المجازر التي ترتكب في غزة كل يوم!!