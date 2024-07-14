مجزرة تستهدف نازحين في النصيرات والقسام تقتل جنودا برفح

ارتكب الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت جنودا إسرائيليين في رفح.

فقد قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة "أبو عريبان" التابعة للأونروا وتؤوي نازحين في مخيم النصيرات؛ وهذا ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن القصف أسفر كذلك عن إصابة 70 شخصا، ونقلت قناة الأقصى عن مدير مستشفى العودة أن أكثر من 70% من المصابين من النساء والأطفال.

عدد كبير من الأطفال أصيبوا بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/A0XYZ8hvNF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 14, 2024

وبث ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر أن العديد من المصابين من الأطفال.

كما أظهرت صور تشييع عدد من شهداء المجزرة الجديدة في المخيم الذي شهد مجازر مماثلة في الأشهر القليلة الماضية.

وتأتي مجزرة النصيرات بعد يوم من مجزرتين مروعتين ارتكبهما الاحتلال في خان يونس ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وأسفرتا عن استشهاد وجرح المئات.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا إن الوكالة ترسل إحداثيات مدارسها باستمرار للجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الرسالة التي بعث بها القصف واضحة، وهي أنه لا مكان آمنا في غزة، ووصف ما يحدث في القطاع بأنه خطير للغاية حيث يُزج بـ1.8 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية.

قصف مكثف

وفي وقت سابق اليوم، تعرض مخيم النصيرات والمناطق الشمالية المحاذية له وسط قطاع غزة لقصف بري وبحري إسرائيلي كثيف استمر ساعات.

وقبل ساعات من المجزرة التي وقعت في مدرسة تابعة للأونروا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين، منهم طفلة وإصابة آخرين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية انتشال شهيد و4 مصابين أطفال إثر قصف منزل في حي الشيخ رضوان.

وفي حي تل الهوى الذي توغلت فيه قوات الاحتلال عدة أيام جنوب غرب المدينة، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين متحللة لشهداء.

وفي جنوبي القطاع، تعرضت مدينة رفح لقصف عنيف خلال الساعات الماضية استهدف عدة مناطق، كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل.

وقال مراسل الجزيرة إن الأوضاع في المدينة باتت صعبة للغاية، لا سيما أن قوات الاحتلال تمنع منذ أسبوعين وصول طواقم الدفاع المدني.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء مجزرة مصلى مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة أمس إلى 22 بالإضافة إلى عشرات المصابين.

كما ارتفع عدد ضحايا مجزرة المواصي في خان يونس والتي ارتكبها الاحتلال أمس أيضا إلى 90 شهيدا، نصفهم أطفال ونساء، ونحو 300 مصاب.

وزعمت إسرائيل أن القصف استهدف قائد كتائب القسام، محمد الضيف، لكن حركة حماس نفلت إصابة الضيف، ووصف ادعاءات الاحتلال بالكاذبة.

عمليات المقاومة

وفي تطورات العمليات القتالية، أعلنت كتائب القسام اليوم أنها قتلت وأصابت أفراد قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل متخفية داخل شاحنة مساعدات في رفح.

وأوضحت القسام -في بيان- أن مقاتليها كانوا رصدوا القوة الإسرائيلية ثم اشتبكوا معها من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للأفراد عند مفترق المشروع شرقي المدينة.

وكان الجناح العسكري لحماس أعلن أمس أنه نفذ عمليات في رفح وتل الهوى أوقعت قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم أنها قصفت قوات الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل شرق مدينة رفح.

بدورها، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– فيديو يظهر استهداف مقاتليها موقع فجّة العسكري وأماكن تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة 10 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم 3 في معارك غزة.