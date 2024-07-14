شاهد: إصابة ترامب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي

سمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا السبت (بالتوقيت المحلي الأميركي).

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب أصيب في إطلاق النار.

وقال ترامب عقب حادثة إطلاق النار "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية".

ونقل مراسل سي إن إن عن متحدث باسم ترامب إن ترامب بخير ويتم فحصه حاليا في مركز طبي محلي.

وذكر جهاز الخدمة السرية الأميريكي أن هناك تحقيقا نشطا في واقعة إطلاق النار، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها.

وقال جهاز الخدمة السرية إنه اتخذ تدابير وقائية وإن الرئيس السابق آمن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أفراد الأمن المحيطين بترامب سمعوا وهم يقولون إن مطلق النار على ترامب قد قتل.

ردود فعل

وفي أول رد فعل على الحادثة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "أؤيد الرئيس (الأميركي السابق دونالد) ترامب بشكل كامل وأتمنى الشفاء العاجل له".

كما قال زعيم الأقلية الديموقراطية بمجلس النواب الأميريكي حكيم جيفريز "دعواتنا وصلواتنا للرئيس السابق ترامب".

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر "أشعر بالذعر مما حدث خلال تجمع ترمب الانتخابي في بنسلفانيا".