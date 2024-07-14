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عاجل| بايدن: نحن ممتنون لأن الرئيس السابق بصحة جيدة ويتعافى

14/7/2024-|آخر تحديث: 14/7/202409:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

الرئيس الأميركي جو بايدن:

  • نحن ممتنون لأن الرئيس السابق بصحة جيدة ويتعافى.
  • ما حدث لترمب أمس لا يعبر أبدا عن قيم أميركا ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذا أبدا.
  • لا مكان في أميركا لمثل هذا العنف فهذه ليست قيم بلادنا.
  • الوحدة في بلدنا هي الهدف الأسمى الآن حتى إذا بدت صعبة التحقيق بسبب الخلافات.
  • سوف نعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب.
  • أصدرت أوامري لتعزيز الإجراءات الأمنية في المؤتمر الجمهوري الذي يبدأ غدا.
  • إف بي آي يتولى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار في بنسلفانيا ولا تفاصيل لدينا حتى الآن.
المصدر : الجزيرة