عاجل| بايدن: نحن ممتنون لأن الرئيس السابق بصحة جيدة ويتعافى
14/7/2024-|آخر تحديث: 14/7/202409:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الرئيس الأميركي جو بايدن:
- نحن ممتنون لأن الرئيس السابق بصحة جيدة ويتعافى.
- ما حدث لترمب أمس لا يعبر أبدا عن قيم أميركا ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذا أبدا.
- لا مكان في أميركا لمثل هذا العنف فهذه ليست قيم بلادنا.
- الوحدة في بلدنا هي الهدف الأسمى الآن حتى إذا بدت صعبة التحقيق بسبب الخلافات.
- سوف نعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب.
- أصدرت أوامري لتعزيز الإجراءات الأمنية في المؤتمر الجمهوري الذي يبدأ غدا.
- إف بي آي يتولى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار في بنسلفانيا ولا تفاصيل لدينا حتى الآن.
المصدر : الجزيرة