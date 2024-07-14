الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية بخليج عدن ومواقع عسكرية بإيلات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي مساء الأحد استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن بصواريخ باليستية ومسيّرات.

كما أعلن الناطق العسكري استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش (إيلات) على البحر الأحمر بمسيرات.

من جهتها، أفادت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين بأن التحالف الأميركي البريطاني شن الأحد غارات على مطار الحديدة ومديرية اللحية غربي اليمن.

في المقابل، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قواتها دمّرت مسيرة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وقالت القيادة الوسطى -في بيان- إن قواتها دمرت كذلك زورقا للحوثيين في البحر الأحمر.

🟥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وقصف أهداف في أم الرشراش بالطائرات المسيّرة 08-01-1446هـ 14-07-2024م #طوفان_الأقصی #لستم_وحدکم #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/5qzz58om4j — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 14, 2024

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يشن الحوثيون هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب، ويقولون إنهم لن يوقفوا هذه العمليات حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقبل أيام، أعلن زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، عن استهداف 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وردا على هذه الهجمات، شكلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تحالفا عسكريا أطلقوا عليه "حارس الازدهار"، وقد نفذ خلال الشهور الماضية عشرات الغارات على أهداف في اليمن، ورد الحوثيون بمهاجمة سفن حربية أميركية وبريطانية.