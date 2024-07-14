سوريا تعلن مقتل جندي وإصابة 3 بغارة إسرائيلية على دمشق

أعلن جيش النظام السوري مقتل جندي وإصابة 3 بجروح في غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية وبناية سكنية بالعاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال الجيش في بيان "انطلق العدوان (الإسرائيلي) من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق في حين تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عددا غير قليل منها".

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا حيث تزايد نفوذ طهران هناك منذ أن بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد ضد ثورة شعبية انطلقت شرارتها في عام 2011، ثم تحولت إلى حرب أهلية.

وزادت الهجمات الإسرائيلية على سوريا بعد بدء الحرب بغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين من سوريا باتجاه شمال إيلات أمس السبت. وأوضح أنه تم اعتراضهما.

وأضاف الجيش أنه قصف خلال الليل أحد مراكز القيادة العسكرية السورية ومواقع للبنية التحتية، مشيرا إلى قصف ما وصفها بـ"أهداف إرهابية" تستخدمها وحدة الدفاع الجوي السوري.