رئيس الأركان الإسرائيلي: التوصل لاتفاق لإعادة المحتجزين أمر ملح

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأحد إن التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين في غزة أمر مهم وملح.

وأضاف هاليفي أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر مهمة جدا، وأنه يعرف كيف يعمل في المنطقة بطرق مختلفة، وفق تعبيره.

وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن استعداد تل أبيب لسحب قواتها من محور فيلادلفيا في حال فرضت مصر إجراءات أمنية تمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى قطاع غزة، وقالت إن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات بهذا الشأن في القاهرة.

وبشأن التحقيقات الجارية في أحداث مستوطنة بئيري بمنطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر هاليفي بأن هناك أخطاءً ارتُـكبت وقراراتٍ مصيرية اتخذت في الظروف القتالية المعقدة حينها، مشيرا إلى أنه جزء من كل خطأ ارتُكب آنذاك.

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بينما تتواتر التقارير الإعلامية عن تزايد الخلافات بين المؤسستين العسكرية والأمنية من جهة وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة أخرى بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن نتنياهو يواجه اتهامات من قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين بتعطيل الصفقة المحتملة.

في السياق، قال رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق يسرائيل زيف اليوم إن نتنياهو يضع عقبات كبيرة أمام التوصل إلى صفقة بشأن من وصفهم بالرهائن.

وأضاف زيف أنه لا خطة معروفة لتحقيق النصر في غزة سوى العمل الشاق الذي يقوم به الجيش، قائلا إنه مع ذلك لن يصل لنصر كامل.

ويحذر مسؤولون وقادة عسكريون إسرائيليون من أن الجيش قد يغرق في مستنقع غزة في حال طال أمد الحرب ولم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الاسرى.