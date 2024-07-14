خبير أميركي: رصيف غزة العائم مسرحية لإشغال الرأي العام

وصف الخبير السياسي الأميركي ستيفن سيملر الرصيف العائم الذي أنشأته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على شاطئ قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية بأنه "مسرحية متكاملة الأركان"، مؤكدا أنه فشل تماما في تحقيق هدفه.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال سيملر -وهو أحد مؤسسي معهد إصلاح السياسات الأمنية وهو مؤسسة بحثية أميركية غير حكومية- إن منظمات الإغاثة الإنسانية واجهت صعوبات كبيرة بإيصال المساعدات عبر هذا الرصيف، في حين فسدت كميات كبيرة أخرى منها جراء سوء التخزين.

وأوضح أن البنتاغون اكتفى بإنزال المساعدات الواصلة من قبرص الرومية على ساحل غزة عبر الرصيف العائم، دون أن يعبأ بحفظها، لتفسد كميات كبيرة منها جراء بقائها لفترات طويلة بالهواء الطلق تحت أشعة الشمس الحارقة.

واعتبر أن إدارة بايدن فضلت إشغال الرأي العام العالمي بمشروع الرصيف العائم، بينما تملك القدرة على إيقاف الحرب.

فشل كامل

وأكد الخبير السياسي أن الرصيف الأميركي فشل تماما في تحقيق أهدافه بإيصال المساعدات، مردفا أنه كان "مسرحية كاملة للفت نظر العالم عن الضغط على إسرائيل لتسهيل مرور المساعدات".

وشدد سيملر على أن إسرائيل هي المسؤولة بالكامل عن سوء الوضع الإنساني في غزة، بمساعدة الولايات المتحدة التي توفر القنابل لها.

إزالة الرصيف

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الجمعة الماضي عزمها إزالة الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة بشكل نهائي، بسبب "سوء الأحوال الجوية"، ولأنه لم تعد هناك حاجة إليه لتوصيل المساعدات.

جدير بالذكر أن الرصيف تعرض لأضرار بسبب رياح وأمواج عاتية ضربته في 25 مايو/أيار الماضي، بعد نحو أسبوع من بدء تشغيله، لتتم إزالته لإجراء بعض الإصلاحات.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، تمت إعادة تركيبه واستخدامه لنحو أسبوع ثم إزالته مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في 14 من الشهر ذاته.

وبعد أيام، تمت إعادة تركيبه، لكن الأمواج العاتية أجبرت القوات الأميركية على إزالته للمرة الثالثة في 28 يونيو/حزيران الماضي، لتتم إعادة تركيبه مجددا.