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حين تتكشف المأساة.. مشاهد مؤثرة من وداع شهداء مجزرة المواصي

Palestinians react near damages, following what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
قصف جوي إسرائيلي على خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس (رويترز)
14/7/2024-|آخر تحديث: 14/7/202402:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت وسائل إعلام فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات ومشاهد مؤثرة بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة.

حيث ضرب قصف جوي إسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وأدى إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأظهر مقطع فيديو رجلا فلسطينيا يودع والده الشهيد بحرقة صارخا "يا الله غِير لدماء الشهداء".

وفي مقطع آخر يبكي طفل في غزة وهو يودع والده الذي استشهد في مجزرة مواصي خان يونس ويقول "مين بدو يصحيني على صلاة الفجر يابا".

في حين، يحتضن أب فلسطيني جثمان طفله الشهيد في آخر وداع له.

وتودع فتاة فلسطينية والدها الشهيد وهي تصرخ "ليش رحت يابا وسبتني".

بينما ترفع أم فلسطينية الزغاريد والتكبيرات أثناء تشييع أبنائها الشهداء في المجزرة.

وفي مشهد آخر، يودع أب فلسطيني ابنه عبر الهاتف بعد استشهاده في مواصي خان يونس.

"بأقرب وقت حناخد ثارهم"، بهذه الكلمات توعد شاب فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي بعد استشهاد أفراد من عائلته في مجزرة المواصي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلّفت قرابة 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي