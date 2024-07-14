حين تتكشف المأساة.. مشاهد مؤثرة من وداع شهداء مجزرة المواصي

بثت وسائل إعلام فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات ومشاهد مؤثرة بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة.

حيث ضرب قصف جوي إسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وأدى إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأظهر مقطع فيديو رجلا فلسطينيا يودع والده الشهيد بحرقة صارخا "يا الله غِير لدماء الشهداء".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎محمد اسماعيل الحداد‎‏ (@‏‎mohammed.alhaddad1‎‏)‎‏

وفي مقطع آخر يبكي طفل في غزة وهو يودع والده الذي استشهد في مجزرة مواصي خان يونس ويقول "مين بدو يصحيني على صلاة الفجر يابا".

♦️"كنت تصحيني على صلاة الفجر".. طفل يبكي والده الشـ.ـهيد الذي ارتقى في مجـ.ـزرة #خانيونس اليوم. pic.twitter.com/iTkep7yZYl — قدس فيد (@quds_feed) July 13, 2024

في حين، يحتضن أب فلسطيني جثمان طفله الشهيد في آخر وداع له.

اب يحتضن طفله الشهيد بسبب القصف قصف مواصي خانيونس pic.twitter.com/9Wu7NtizaB — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 13, 2024

وتودع فتاة فلسطينية والدها الشهيد وهي تصرخ "ليش رحت يابا وسبتني".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Amr Tabash‎‏ (@‏‎amr.tabash‎‏)‎‏

بينما ترفع أم فلسطينية الزغاريد والتكبيرات أثناء تشييع أبنائها الشهداء في المجزرة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎حسام شبات‎‏ (@‏‎hossam_shbat‎‏)‎‏

وفي مشهد آخر، يودع أب فلسطيني ابنه عبر الهاتف بعد استشهاده في مواصي خان يونس.

View this post on Instagram A post shared by الصحفي بدر طبش (@bader._.maher)

"بأقرب وقت حناخد ثارهم"، بهذه الكلمات توعد شاب فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي بعد استشهاد أفراد من عائلته في مجزرة المواصي.

View this post on Instagram A post shared by الصحفي بدر طبش (@bader._.maher)

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلّفت قرابة 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.