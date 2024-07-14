حزب الله يهاجم مواقع عسكرية والجيش الإسرائيلي يتدرب لحرب داخل لبنان

أعلن حزب الله اليوم الأحد أنه هاجم 4 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن قيادة الجبهة الشمالية مستمرة في استعداداتها لحرب داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي اللواء الخامس شاركوا في مناورات تدربوا خلالها على التحرك في بيئة مركّبة والتقدم عبر سلاسل جبال وإطلاق النار، كما نفذ الجيش مناورات مفاجئة لكتيبة الاحتياط 920 لتجربة سيناريوهات حرب مختلفة، منها الدفاع عن بلدات الشمال وسط الهجوم.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الخارجية اللبنانية إنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب اعتدائها على المدنيين وعلى القطاع الزراعي في القرى الحدودية جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في الشكوى إن 8100 دونم من الأراضي احترقت بشكل كامل أو جزئي نتيجة استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في قصف المناطق الحدودية.

ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة إسرائيل والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم.

هجمات وقصف

وقال حزب الله اللبناني في وقت سابق إنه هاجم بالمسيّرات أماكن استقرار ضباط وجنود قيادة الفرقة الإسرائيلية 91 في إيليت قبالة الحدود، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن أن مقاتليه قصفوا بالأسلحة الصاروخية انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب يارين الحدودي.

وقال الحزب إنه قصف بصاروخ "بركان" انتشارا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم بتلال كفر شوبا المحتلة.

وأضاف أنه استهدف أيضا موقع الرمثا في كفر شوبا بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابة مباشرة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بالمدفعية محيط بلدتي بليدا ويارين جنوبي لبنان.

كما أكد قصف بنى تحتية لحزب الله ومنشآت تابعة له في ميس الجبل وبني حيان وعيتا الشعب ومبنى عسكريا آخر ببلدة حولا.

مظاهرة

وعلى صعيد آخر، نظم إسرائيليون من نازحي بلدات الشمال مظاهرة أمام مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس أثناء انعقاد جلستها الأسبوعية رفضوا خلالها مساعي التوصل إلى اتفاق في الشمال، مطالبين بإعلان الحرب على حزب الله.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة بدخول مواجهة تضمن الأمن لأمد طويل في الشمال، واتهموا الحكومة الإسرائيلية بأنها تهمل منطقة الشمال، مطالبين ببدء مواجهة مع حزب الله تنتهي بنصر مستمر، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أن فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- تتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، في إطار تضامنها مع قطاع غزة خلّف مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وزادت حدة التصعيد بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بينهما.