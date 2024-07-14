جمهوري ومن مدينة ثرية.. تعرّف على الشاب الذي حاول اغتيال ترامب

قال مكتب التحقيقات الفدرالي، اليوم الأحد، إنه حدد هوية توماس ماثيو كروكس باعتباره الشخص المتورط في إطلاق النار مساء السبت على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

وجاء في البيان الذي نُشر صباح اليوم "حدد مكتب التحقيقات الفدرالي توماس ماثيو كروكس، وعمره 20 عامًا، من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا، باعتباره الشخص المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا". وأضاف البيان أن التحقيق ما زال جاريا لاستخلاص مزيد من المعلومات.

يشار إلى أن بيثيل بارك تعدّ مدينة ثرية نسبيا وذات أغلبية بيضاء، وتقع في الضواحي الجنوبية لمدينة بيتسبرغ الكبرى.

وذكرت تقارير أميركية أن كروكس كان منتسبا إلى الحزب الجمهوري، وتخرج عام 2022 في مدرسة بيثيل بارك الثانوية.

وكان يفترض للانتخابات الرئيسية القادمة المزمع إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني أن تكون هي الأولى التي يصوت فيها كروكس، نظرا لبلوغه السن القانوني الذي يتيح له المشاركة في التصويت.

وقال كيفن روجيك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي الميداني في بيتسبرغ، إنه لم يكن مع كروكس أي إثبات لهويته بعد مقتله في مكان الحادث، لذلك أجرى مكتب التحقيقات "فحصا للحمض النووي الخاص به" قبل الكشف عن اسم المسلح.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press)، فقد قُتل أحد الحضور وأصيب اثنان بجروح خطرة، وأشارت تقارير إلى أن كروكس كان مسلحا ببندقية نصف آلية من طراز "إيه آر-15" (AR-15) بينما لا تزال دوافع إطلاق النار غير معلومة حتى اللحظة.

وقال ترامب -على وسائل التواصل الاجتماعي- إن رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى قبل أن يخرجه عملاء الخدمة السرية من المنصة.

وقالت الخدمة السرية إنها قتلت مطلق النار المشتبه به الذي هاجم مكان التجمع من موقع مرتفع.

وتأتي حادثة إطلاق النار قبل يوم من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024 خلال الفترة من 15 إلى 18 يوليو/تموز الحالي، في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن. وسيشهد المؤتمر اعتماد الحزب ترشيح دونالد ترمب رسميا للسباق إلى البيت الأبيض المنتظر في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.