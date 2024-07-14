وندسور الكندية تعلن مقاطعتها للجامعات الإسرائيلية

أعلنت جامعة وندسور الكندية أنها توصلت إلى اتفاق مع طلابها المعتصمين في حرمها منذ مايو/أيار تضامنا مع فلسطين ورفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، ويقضي الاتفاق بتلبية مطالب الطلاب مقابل إزالة جميع الخيام من الحرم الجامعي في مقاطعة أونتاريو.

وتقول الجامعة إن الصفقة تتضمن دعم الطلاب المتأثرين بالحرب في غزة، والاستثمار "المسؤول" في المستقبل، والإفصاح السنوي عن استثمارات الأموال العامة المباشرة وغير المباشرة، والمزيد من المبادرات المناهضة للعنصرية، كما يتضمن الاتفاق إنهاء الشراكات المؤسسية مع الجامعات الإسرائيلية.

وقال المتظاهرون في بيان إن هذا هو الاتفاق "الأكثر شمولا وأبعد مدى" الذي تم التوصل إليه بين الجامعات الكندية.

وكانت الاحتجاجات الطلابية في مختلف الجامعات الكندية تضع على رأس أولوياتها سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية والمقاطعة الأكاديمية وإيقاف العنصرية المعادية للفلسطينيين.

وأثار قرار جامعة وندسور ردود فعل غاضبة من جهات تدعم إسرائيل. وأصدر الاتحاد اليهودي في وندسور بيانا أعرب فيه عن خيبة أمله "العميقة" إزاء الصفقة، مشيرا إلى أنها "تعرض حرية التعبير للخطر".

يُذكر أن كندا من الدول التي انتشرت فيها المظاهرات الطلابية الداعية إلى وقف الشراكات الاستثمارية مع الجامعات والشركات الإسرائيلية المستفيدة من الحرب على قطاع غزة.