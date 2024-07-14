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وندسور الكندية تعلن مقاطعتها للجامعات الإسرائيلية

TORONTO, CANADA - JUNE 22 : Pro-Palestinian demonstrators attend a rally in Toronto, Ontario on June 22, 2024. Demonstrators gathered at Yonge and Dundas Square and march in downtown Toronto to show solidarity with Palestinians in Gaza and demand ceasefire. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Agency )
كندا شهدت العديد من المظاهرات الطلابية الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة (الأناضول)
14/7/2024

أعلنت جامعة وندسور الكندية أنها توصلت إلى اتفاق مع طلابها المعتصمين في حرمها منذ مايو/أيار تضامنا مع فلسطين ورفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، ويقضي الاتفاق بتلبية مطالب الطلاب مقابل إزالة جميع الخيام من الحرم الجامعي في مقاطعة أونتاريو.

وتقول الجامعة إن الصفقة تتضمن دعم الطلاب المتأثرين بالحرب في غزة، والاستثمار "المسؤول" في المستقبل، والإفصاح السنوي عن استثمارات الأموال العامة المباشرة وغير المباشرة، والمزيد من المبادرات المناهضة للعنصرية، كما يتضمن الاتفاق إنهاء الشراكات المؤسسية مع الجامعات الإسرائيلية.

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وقال المتظاهرون في بيان إن هذا هو الاتفاق "الأكثر شمولا وأبعد مدى" الذي تم التوصل إليه بين الجامعات الكندية.

وكانت الاحتجاجات الطلابية في مختلف الجامعات الكندية تضع على رأس أولوياتها سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية والمقاطعة الأكاديمية وإيقاف العنصرية المعادية للفلسطينيين.

وأثار قرار جامعة وندسور ردود فعل غاضبة من جهات تدعم إسرائيل. وأصدر الاتحاد اليهودي في وندسور بيانا أعرب فيه عن خيبة أمله "العميقة" إزاء الصفقة، مشيرا إلى أنها "تعرض حرية التعبير للخطر".

يُذكر أن كندا من الدول التي انتشرت فيها المظاهرات الطلابية الداعية إلى وقف الشراكات الاستثمارية مع الجامعات والشركات الإسرائيلية المستفيدة من الحرب على قطاع غزة.

المصدر : مواقع إلكترونية