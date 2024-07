ترامب يوجه نداء للأميركيين بعد محاولة اغتياله

أعلنت السلطات الأمنية الأميركية اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن مطلق النار على الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب الذي وجه نداء إلى الأميركيين في أول تصريح له بعد محاولة الاغتيال الفاشلة.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) إن مطلق النار هو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما.

وأضاف المكتب أن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة الدوافع والمزيد من التفاصيل عن منفذ الهجوم.

وقال كيفن روجيك مدير فرع مكتب "إف بي آي" في بيتسبرغ إن المكتب يحقق في محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب، كما ذكرت شرطة بنسلفانيا أن شخصا واحدا قُتل وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة في الحادثة.

وأضاف "إف بي آي" أن تحقيقه مستمر لتحديد دوافع محاولة الاغتيال التي تسببت بمقتل المنفذ وأحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

من جهتها، نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين العثور على مواد صنع قنابل في سيارة ومنزل المشتبه به في إطلاق النار.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأميركية عثرت على عبوات ناسفة في سيارة مطلق النار.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها إن السيارة التي كان يقودها من يشتبه بإطلاقه النار توماس ماثيو كروكس كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب.

وأضافت الصحيفة وشبكة "إيه بي سي نيوز" أن البندقية التي استخدمها كروكس كان قد اشتراها والده.

كما قالت رويترز إن المشتبه به في إطلاق النار على ترامب (78 عاما) كان مسجلا بالحزب الجمهوري في السجلات الانتخابية لولاية بنسلفانيا الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده ممثلون لجهاز الأمن الرئاسي ومكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة ولاية بنسلفانيا قال الأمن الرئاسي إنه قتل المشتبه به.

وقد أغلقت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية المجال الجوي لبلدة بيثيل بارك حيث كان يعيش المشتبه به.

وكان ترامب قد أصيب في أذنه اليمنى خلال التجمع الانتخابي في بنسلفانيا، وعقب مغادرته المستشفى الذي نقل إليه بعد الحادثة قالت حملته الانتخابية إنه يتطلع إلى المشاركة في المؤتمر القومي للحزب، في حين تمضي الحملة قدما في تنظيم المؤتمر لترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

واصطحب عناصر الجهاز السري على الفور ترامب إلى خارج موقع التجمع، في حين كانت الدماء تسيل على وجهه.

وقد وصف المتحدث باسم الخدمة السرية الأميركية أنتوني غوغليمي ادعاء فريق ترامب بأنه تم رفض تزويده بموارد أمنية إضافية بأنه ادعاء كاذب.

وأضاف أنه مع تزايد تحركات ترامب في حملته الانتخابية تم تعزيز فريقه الأمني بموارد وتقنيات وقدرات إضافية.

من جانبه، نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي أن حملة ترامب قالت في مذكرة داخلية إنها ستعزز الأمن في مكاتب الحملة، كما طلبت حملة ترامب من الموظفين تجنب التوجه إلى المكاتب اليوم.

Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.

No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”

Historic footage. Just incredible.

pic.twitter.com/9ERhGJaia0

— Lomez (@L0m3z) July 13, 2024