بينها أميركا والصين.. أرقام عن الهجمات الإلكترونية ضد سكان 15 دولة

كشف استطلاع دولي أجرته بوابة الإحصاءات "ستاتيستا" أن أكثر من نصف السكان في 15 دولة تعرضوا لجرائم إلكترونية.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته "ستاتيستا" بتكليف من شركة "ميونخ ري" الألمانية لإعادة التأمين، تعرض في المتوسط 57% من المشاركين البالغ عددهم 7500 من أستراليا مرورا بألمانيا وصولا إلى الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية.

وتتضمن تلك الهجمات 5 أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية، وهي فيروسات الحاسوب، والاحتيال التجاري عبر الإنترنت، والاحتيال في التحويلات عبر الإنترنت، وسرقة الهوية، وسرقة بيانات شخصية أخرى.

اليابان آمنة

وتتفاوت نتائج الاستطلاع الذي أجري خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بشكل كبير من بلد إلى آخر.

ففي اليابان لم يتعرض 72% من السكان لهجوم سيبراني على الإطلاق، مما يجعل الدولة الواقعة في شرق آسيا الأكثر أمانا في هذا الصدد.

في المقابل، لم يتعرض في ألمانيا سوى 38% من الذين شملهم الاستطلاع إلى هجوم سيبراني، مما جعل البلاد تحتل المركز العاشر بين الدول الـ15.

وتأتي الصين في المرتبة الأخيرة، حيث قال 19% فقط إنهم لم يكونوا أبدا ضحية لمرتكبي الجرائم عبر الإنترنت.

القلق ينتشر

وبحسب الاستطلاع، فإن الأغلبية على المستوى الدولي تشعر بالقلق أيضا، ففي المتوسط قال 53% من المواطنين في البلدان الـ15 إنهم قلقون أو قلقون للغاية بشأن تعرضهم لهجمات سيبرانية.

وحلت الهند بمستوى الشعور بالقلق في المرتبة الأولى بنسبة 80%، وجاءت هولندا في المرتبة الأخيرة بنسبة 27%.

ونظرا للعدد الكبير من الحالات غير المبلغ عنها، هناك تقديرات مختلفة لحجم الجرائم الإلكترونية والأضرار التي يسببها مجرمو الإنترنت.

ومع ذلك، يتفق معظم الخبراء على أن الضرر يتزايد بشكل شبه مطرد من سنة إلى أخرى، في حين لم يتم اعتقال أو إدانة سوى عدد قليل من الجناة.