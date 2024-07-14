الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة وينفذ اقتحامات جديدة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد 7 فلسطينيين على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، في حين أصابت شابا خلال مواجهات اندلعت مع فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بيت أمّر شمال الخليل.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة خلال اليومين الماضيين، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9655.

يأتي ذلك فيما أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية إضرابا عاما وشاملا في محافظات ومدن الضفة الغربية شملت طولكرم وجنين وقلقيلية وطوباس ومدنا أخرى.

وقالت القوى الوطنية الفلسطينية -في بيان- إن الإضراب يأتي "تنديدا بالجرائم الإسرائيلية التي ترتكب يوميا وعلى مدى 9 أشهر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

اعتقالات واقتحامات

وقد أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عند اقتحام بلدة بيت أمّر شمال الخليل، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة باتجاه المنازل عند مدخل البلدة.

كما اعتقل جيش الاحتلال فلسطينية تدعى نهال المسالمة عند بوابة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن، واعتدى بالضرب المبرح على اثنين من أبناء شقيقها، وأفرج عنهما بعد اعتقالهما.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل وبلدة حوسان غرب بيت لحم وصادر عددا من المركبات.

واقتحم أيضا بلدة يعبد وقريتي فقوعة وعرانة في جنين، كما اندلعت مواجهات مع فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط وحي رأس خميس شرقي القدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير المحرر والمبعد إلى غزة نمر زبن الذي استشهد في مجزرة مواصي خان يونس أمس السبت، واعتقلت شقيقه وشقيقته.

واعتقلت أيضا 3 فلسطينيين من مدينة البيرة وقريتي بدرس وكفر مالك بمحافظة رام الله، واعتقلت شابين في مخيم عقبة جبر بأريحا.

كما ألقت القبض على شاب فلسطيني عند أحد الحواجز، ولم يعرف مصيره أو الأسباب التي أدت إلى احتجازه حتى الآن.

اعتداءات مستوطنين

وتتزامن حملة الاعتقالات والاقتحامات هذه مع استمرار اعتداءات المستوطنين، حيث اقتحمت مجموعة منهم تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا شرقي الضفة الغربية وأطلقوا المواشي بين بيوت المواطنين.

ويقع تجمع عرب المليحات أسفل سفوح السلسلة الجبلية المطلة على مدينة أريحا، وتعاني المنطقة من انتهاكات المستوطنين المستمرة، إذ يمنعون الرعاة من الرعي في تلك المنطقة، كما يعاني الرعاة الفلسطينيون في مناطق الأغوار المختلفة من اعتداءات المستوطنين المتزايدة بحقهم.

كما وضع مستوطنون 3 غرف متنقلة على أراضي قرية الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال أحد سكان القرية للجزيرة إن المستوطنين داهموا قريتهم فجرا وشرعوا في وضع الغرف المتنقلة، وإن التخوفات قائمة من نيتهم تأسيس بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة أو توسيع مستوطنة أفيجال على أراضي المواطنين في مسافر يطا.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين إسرائيليين صعّدوا بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينيا وإصابة نحو 5350 وفق وزارة الصحة الفلسطينية.