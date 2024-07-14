اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مدنا بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، واعتقلت 7 فلسطينيين، في حين أصيب 4 آخرون برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى سيدة، في اعتداء لمستوطنين إسرائيليين.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة باتجاه المنازل عند مدخل البلدة.

كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال الحي قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، وتم نقله إلى المستشفى.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال عند معبر تسوفيم القريب من قلقيلية في الضفة الغربية، وأضاف أن طواقمه نقلت إلى المستشفى سيدة أصيبت نتيجة اعتداء مستوطنين على سيارتها الخاصة وذلك في قرية الفندق، شرق المدينة.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تحطم محتويات منزل في قرية كفر مالك شرق رام الله بعد اقتحامه فجر اليوم pic.twitter.com/oDjclyDiuK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 14, 2024

اقتحامات واعتقالات

وفي حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وصادرت عددا من المركبات.

وقد دهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير المحرر والمبعد إلى غزة نمر زبن الذي استشهد في مجزرة مواصي خان يونس أمس واعتقلت شقيقه وشقيقته.

كما اعتقلت 3 آخرين من مدينة البيرة وقريتي بدرس وكفر مالك قضاء محافظة رام الله، واعتقلت شابين في مخيم عقبة جبر في أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقريتي فقوعة وعرانة في جنين، واندلعت مواجهات لدى اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط وحي راس خميس شرقي القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، ومخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر بأن مواجهات وقعت الليلة الماضية بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط وحي راس خميس، شمال شرقي القدس المحتلة.

وذكرت شبكة قدس الإخبارية نقلا عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق قنابل مضيئة واستدعى مركبة المياه العادمة خلال مواجهات في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350 واعتقال نحو 9 آلاف و625، وفق مصادر رسمية فلسطينية.