هنية يطالب الوسطاء بالقيام بما يلزم لوقف المجازر الإسرائيلية

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الوسطاء في كل من مصر وقطر بالقيام بما يلزم مع الإدارة الأميركية وغيرها لوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

تأتي هذه المطالبة في سلسلة من الاتصالات أجراها هنية مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية في ضوء المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقتي مواصي خان يونس ومخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وأشار هنية إلى أن الحركة تعاطت إيجابيا مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا، مشددا على أن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو أدى لوضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل قال مصدران أمنيان مصريان اليوم السبت إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة توقفت بعد مفاوضات مكثفة على مدار 3 أيام لم تفض إلى نتيجة قابلة للتطبيق، مشيرين إلى أن إسرائيل ليس لديها نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم حالات خطيرة، وفق حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.