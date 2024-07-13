مصرع 22 معظمهم طلاب بانهيار مبنى مدرسة في نيجيريا

لقي أمس الجمعة 22 شخصا على الأقل حتفهم معظمهم طلاب وأصيب عشرات آخرون بعد انهيار مبنى مدرسة من طابقين في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

وقالت وسائل إعلام نقلا عن متحدث باسم الشرطة إن 154 شخصا حوصروا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ الجميع باستثناء القتلى ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من الطلبة وموظفي المدرسة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصليب الأحمر قوله إن 21 طالبا قضوا في الحادث وأصيب 69 آخرون نقلوا جميعا إلى مستشفيات مختلفة.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية في منشور على فيسبوك إن عشرات الأشخاص ما زالوا في المستشفى، مضيفة أن جهود الإنقاذ انتهت وتم تطهير الموقع.

وانهار المبنى المكون من طابقين، التابع لمدرسة "سانت أكاديمي" في حي بوسا بوجي بمنطقة جوس الشمالية بالولاية، خلال ساعات الدراسة حوالي الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، أثناء إلقاء الحصص الدراسية وإجراء الامتحانات.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار، لكن السكان قالوا إنه وقع بعد 3 أيام من هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

حوادث متكررة

وانهيار الأبنية شائع في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان في ظل التراخي في تنفيذ اللوائح التي تنظم عمليات التشييد بالإضافة إلى مواد البناء التي تكون دون المواصفات المطلوبة في كثير من الأحيان.

وقتل ما لا يقل عن 45 شخصا عام 2021 عندما انهار مبنى شاهق قيد الإنشاء في منطقة إيكويي الراقية في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس.

وقُتل 10 أشخاص عندما انهار مبنى مكون من 3 طوابق في منطقة إيبوت ميتا في لاغوس في العام التالي.

ومنذ عام 2005، انهار ما لا يقل عن 152 مبنى في لاغوس، وفقا لباحث جامعي في جنوب أفريقيا يحقق في كوارث البناء.