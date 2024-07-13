تضرر 9 مبانٍ بالمطلة شمالي إسرائيل بعد قصف من لبنان

اعترف جيش الاحتلال بضرر 9 مبان -في مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل- إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع أمس الجمعة من جنوب لبنان.

وكانت القناة "12" الإسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن "تضرر مبنيين نتيجة صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان".

وأشارت القناة إلى رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان على المطلة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

كما دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الحدودية القريبة من جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنّها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.​​​​​​​

وأكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء الماضي، أن "الشمال مرتبط بغزة، وإذا أُريد له أن يهدأ فيجب أن تتوقف الحرب في غزة، ووقف الحرب على غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال" معتبرا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تُمثل محور المقاومة في المفاوضات، وما ترضى به نرضى به جميعا، لأنها تنسق مع الفصائل الفلسطينية".