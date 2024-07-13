الخارجية القطرية: مجزرة المواصي وحشية ولا بد من تحرك دولي لحماية الفلسطينيين

أدانت دولة قطر بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع الذي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين العزل.

واعتبرت الدوحة في بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت أن المجزرة "وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والإنسانية جمعاء".

وجددت الوزارة التأكيد على أن "تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة في إطار حربه المستمرة على غزة يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق".

كما حذرت "من أن استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالدم الفلسطيني ومحاولاته المتكررة لفرض سياسة الأمر الواقع ونزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي ستقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتمهد بالتالي لاتساع دائرة العنف في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين".

وجددت الخارجية القطرية "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة مخلفة نحو 90 شهيدا و300 جريح.