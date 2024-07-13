شهداء وجرحى بغارة على مصلى في مخيم الشاطئ بغزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية، استهدفت مصلى بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في منطقة الشاطئ باستهداف "المسجد الأبيض".

وفي وقت سابق، ذكر بصل أن عددا من القذائف تساقطت بشكل كبير على مخيم الشاطئ، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وبحسب شهود عيان، سقطت قذائف على مصلى صغير أُقيم على أنقاض المسجد الأبيض الذي دمرته إسرائيل غرب المخيم، وتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتوافدت عائلات الشهداء إلى المصلى استعدادا لتشييعهم ودفنهم في مكان قريب من موقع القصف الإسرائيلي.

وسبق ذلك ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 79 فلسطينيا وإصابة 289 آخرين، بينهم حالات خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.