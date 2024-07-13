شهداء في غارات إسرائيلية بغزة والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية

أسفرت غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة عن شهداء ومصابين، بينما دارت اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور مختلفة من القطاع المحاصر.

وقال مراسل الجزيرة إن عدد شهداء القصف الإسرائيلي الليلة الماضية، على منزل عائلة الراعي في دير البلح وسط قطاع غزة، ارتفع إلى 5 منهم طفلان.

كما أفاد باستشهاد اثنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف المراسل أن فلسطينيا استشهد وزوجته الحامل في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهما شرقي خان يونس.

وأكد مراسل الجزيرة إصابة أكثر من 10 أشخاص في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأفاد بوصول عدد من المصابين مستشفى العودة بالمخيم وتحويل آخرين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

ومن جانبها قالت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية عنيفة على شمال مخيم النصيرات، مما أسفر عنها إصابات بعد أن استهدف أحد الصواريخ منزلا بمحيط مدرسة الرياض.

من جانب آخر، يتواصل القتال الضاري من تل الهوى شمالا إلى رفح أقصى جنوب القطاع. وقالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من 8 جنود وفجروا عبوة في قوة النجدة وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح في تل الهوى.

كما قالت القسام إن مقاتليها فجروا دبابتي ميركافا-4 وعربتين عسكريتين في الحي نفسه. وبثت الكتائب مشاهد استدراج مقاتليها قوة للاحتلال إلى كمين.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا وناقلة جند تابعتين للاحتلال بقذيفتي الياسين 105، شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. وبثت صورا لقصفها قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت بقذائف الهاون وصواريخ 107حشود الجيش الإسرائيلي بمحيط موقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح.

وأعلنت السرايا أيضا استهداف الجنود الإسرائيليين المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بوابل من قذائف الهاون.

في محور آخر، قالت سرايا القدس إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تموضعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي على طول خط الإمداد في "نتساريم".

ونشرت سرايا القدس مشاهد لما قالت إنه قصف عناصرها لتجمعات جيش الاحتلال في محيط منطقة الصناعة غرب مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.