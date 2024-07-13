أكثر من 100 شهيد ومصاب في مجزرة إسرائيلية استهدفت "منطقة آمنة" بخان يونس

استشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة صنفتها في وقت سابق بأنها "آمنة" وكان من بين الضحايا أفراد من قوات الدفاع المدني.

وأكد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة بـ5 صواريخ على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

وقال وكيل وزارة الصحة بغزة للجزيرة إنه تم توثيق استشهاد 71 فلسطينيا إلى غاية الآن.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن من بين الشهداء والجرحى طواقم في الدفاع المدني.

المشاهد الأولية لضحايا القصف الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب خان يونس#حرب_غزة pic.twitter.com/27cZVNDM5c — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 13, 2024

وقال مكتب الإعلام الحكومي إن الطواقم الإغاثية تواصل حتى اللحظة انتشال جثث عشرات الشهداء، والمصابين، من موقع القصف. وأوضح أن هذه المجزرة ارتكبت بينما لا تتوفر مستشفيات قادرة على استقبال هذا العدد من الضحايا.

وتحدث مسؤول بمستشفى ناصر -للجزيرة- عن استقبال جثث أكثر من 20 شهيدا، وعشرات الجرحى. وأكد أنهم غير قادرين على استقبال المزيد، وسيعلن قريبا خروج المستشفى عن الخدمة بسبب عدم القدرة على استقبال المزيد من الحالات.

وكان جيش الاحتلال قد صنف هذه المنطقة التي استهدفها بـ"الآمنة" آمرا النازحين بالتوجه إليها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن من قتلوا في خان يونس كانوا مدنيين، واعتبر أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا ويظهر أن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

غارات أخرى

من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن عدد شهداء القصف الإسرائيلي الليلة الماضية، على منزل عائلة الراعي في دير البلح وسط قطاع غزة، ارتفع إلى 5 منهم طفلان.

كما أفاد باستشهاد اثنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس.

وأضاف المراسل أن فلسطينيا استشهد وزوجته الحامل في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهما شرقي خان يونس.

وأكد مراسل الجزيرة إصابة أكثر من 10 أشخاص في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأفاد بوصول عدد من المصابين مستشفى العودة بالمخيم وتحويل آخرين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

ومن جانبها قالت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية عنيفة على شمال مخيم النصيرات، مما أسفر عنها إصابات بعد أن استهدف أحد الصواريخ منزلا بمحيط مدرسة الرياض.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.